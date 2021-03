The Voice 2021 - Les coachs chantent "Temps à nouveau" de Jean-Louis Aubert

Première Soirée de Battle de la saison. Pour célébrer cette nouvelle étape, rien de mieux qu'une collégiale des coachs avec un titre de Jean-Louis Aubert : "Temps à nouveau". The Voice, les Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.