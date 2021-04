The Voice 2021 - Les Cross-Battles, on vous explique tout

Pour la première fois dans l'histoire de « THE VOICE », les coachs vont devoir s'affronter dans des battles d’un nouveau genre, entre stratégie et claques vocales. Au début de la soirée, les coachs comptent 4 talents chacun dans leur équipe. Le coach qui a la main choisit le talent qu’il va envoyer sur scène, puis quel autre coach il décide de défier avec ce talent. L’autre coach répondra à ce duel en choisissant un de ses talents à mettre en face.Les deux talents vont alors chanter une chanson à tour de rôle et c’est le public, présent sur le plateau, qui décidera du vainqueur de chaque Cross-Battle et l’enverra directement en demi-finale. Les talents vont donc se confronter pour la première fois au vote du public.Pour les coachs, il va falloir être très stratégique en faisant les bons choix. Un bon coach lors des Cross-Battles doit savoir étudier toutes les options pour bien attaquer mais aussi bien se défendre. C’est un plongeon dans l’inconnu aux multiples possibilités. L’enjeu est de taille car à la fin de cette étape, un coach peut très bien se retrouver sans aucun talent ou à contrario, avoir emmené ses 4 talents à la demi-finale. Le champ des possibles est totalement ouvert !Tels de véritables joueurs d'échecs, les coachs vont devoir se poser les bonnes questions : quelle équipe attaquer avec quel talent ? Comment riposter à cette attaque et quel talent choisir face à celui proposé ? Quel choix va faire le public ?Une toute nouvelle épreuve redoutable, à la mécanique imparable, qui vous réserve plein de surprises et des duels incroyables.. The Voice, tous les samedis à 21h05 sur TF1. Revoir tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1