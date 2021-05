The Voice 2021 – Les finalistes en larmes en écoutant le titre de Mentissa (Finale)

Voix puissante, personnalité lumineuse et humilité, Mentissa est le talent de la team Vianney. Elle a décidé de nous interpréter un titre écrit par son coach Vianney : « Et bam ». Extrait de The Voice, la finale, samedi 15 mai 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.