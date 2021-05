The Voice 2021 – Les meilleurs moments de la saison (Finale)

Après 15 semaines de compétition, de doute, de réveil et de partage, la saison de The Voice 2021 va fermer ses portes. Il est temps de revivre les meilleurs moments. Extrait de The Voice, la finale, samedi 15 mai 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.