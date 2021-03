The Voice 2021 - Les premières images de la dernière audition à l'aveugle

Dernière soirée des auditions à l'aveugle de la saison. Il ne reste plus que quelques places dans les équipes. Les coachs vont devoir se battre pour dénicher la perle rare. Une dernière ligne droite capitale pour affronter dans les meilleures conditions les Battles. Extrait de "The Voice", du 20 mars 2021. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1