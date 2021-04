The Voice 2021 – Les premières images de la dernière soirée des KO

La semaine prochaine, place aux talents de Florent Pagny et Vianney. Nos coachs ont encore 8 talents en lice et à la fin de la soirée, il n'en restera que 4 pour poursuivre l'aventure vers une nouvelleétape inédite : les crossbattles. Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.