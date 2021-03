The Voice 2021 - Les premières images de l'émission 6

Avant-dernière soirée des auditions à l'aveugle de la saison. Découvrez en avant-première, les toutes premières images de ce prime riche en émotions. Avec un zoom sur cet élément qui fait la force et le pouvoir de the Voice... Extrait de "The Voice", du samedi 13 mars 2021 - The Voice, tous les samedis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1