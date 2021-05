The Voice 2021 – Les talents chantent "Envole-moi" de Jean-Jacques Goldman (Finale)

L’heure de la finale a sonné. Pour lancer cette dernière soirée de direct, nos finalistes Jim Bauer, Mentissa, Marghe et Cyprien accompagnés des coachs et des invités Amir, Kendji Girac et Louane ouvrent le bal avec un titre de the Jean-Jacques Goldman « Envole-moi ». Extrait de The Voice, la finale, samedi 15 mai 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.