The Voice 2021 – London Grammar chante "How does it feel" (Finale)

Une histoire singulière lie le groupe de pop London Grammar et "The Voice". Une histoire qui a démarré grâce à Mika qui, il y a quelques années, avait proposé un titre alors inconnu "Wasting my young years" à son talent Melissa Bon.