The Voice 2021 – Louane chante "Aimer à mort" (Finale)

Quel chemin parcouru depuis la saison 2 de "The Voice" pour Louane. Elle revient ce soir sur le plateau interpréter son dernier titre : "Aimer à mort". Extrait de The Voice, la finale, samedi 15 mai 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.