The Voice 2021 – Louise Mambell chante "Another Love" de Tom Odell (Cross Battles)

Ancienne coiffeuse, Louise Mambell n’a jamais caché son ambition de gagner l’aventure The Voice. A la fois audacieuse et techniquement solide, le talent de Marc Lavoine prouve à chaque prestation sa légitimité. Ce soir, Louise Mambell nous transporte en chantant « Another Love » de Tom Odell. Extrait de The Voice, les Cross Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.