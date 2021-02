The Voice 2021 - Louise Mambell chante "Coco Corona" de Camille Lellouche

En savoir plus sur Karine Ferri

Louise Mambell a 25 ans. Celle qui se destinait au métier de coiffeuse a décidé, il y a quelques années, de tout arrêter pour se consacrer à la musique. Déterminée, Louise participe à The Voice car elle voit grand et veut gagner. Ce soir, elle interprète une chanson résolument ancrée dans le contexte actuel : « Coco corona » de Camille Lellouche. Cette chanson humoristique l’a, à la fois fait rire et touchée, et pour elle, la chanter ce soir est un moyen de faire sortir cette rage que l’on a tous en ce moment. Un choix audacieux… Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 13 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.