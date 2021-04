The Voice 2021 – Louise Mambell VS Margaux chantent « What’s up » de 4 Non Blondes

Duel de femmes engagées pour cette nouvelle Battle dans l'équipe de Marc Lavoine. Louise Mambell. La reprise de « Coco corona » de Camille Lellouche lors des auditions à l'aveugle, c'était elle. Margaux, quant à elle avait décidé d'interpréter un titre engagé de France Gall : « Résiste ». Ensemble, elles interprètent un titre du groupe rock 4 non Blondes « What's up ». Qui va réussir à gagner ce duel ?