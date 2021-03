The Voice 2021 - Luc Laversanne chante "Le chant des partisans" de Germaine Sablon

Luc Laversanne interprète ce soir sur la scène de The Voice un titre de Germaine Sablon : « Le chant des partisans ». Luc est né dans le Cantal et se passionne pour la musique dès son plus jeune âge. A 19 ans, il ose affirmer son homosexualité mais ses parents l’acceptent très mal et le jeune homme doit quitter le domicile familial. Il se retrouve alors sans domicile fixe pendant 6 ans. Cette période a été très dure pour lui mais il n’a, aujourd’hui, aucun regret car cette « expérience » lui a permis de voir la vie différemment. Ce soir, ce tromboniste de métier vient partager sa voix et ses émotions. Luc veut transmettre un message : il faut toujours être positif. - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 27 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.