The Voice 2021 – Malaïka VS Elodie Ji VS Sonia chantent "I wanna dance with somebody" de Whitney Houston

Pour cette nouvelle Battle, Amel Bent a réuni ses Destiny’s Child : Malaïka, Elodie Ji et Sonia. Souvenez-vous : Malaïka, nourrie d’influences groovy avait impressionné les quatre coachs avec le tube « Déjà Vu » de Beyoncé. Amoureuse de musique depuis son enfance, Elodie Ji à rangé les micros le jour où elle devenue maman. Mais soutenue sa fille, notre tigresse est revenue dans l’arène en électrisant les coachs avec sa reprise du tube reggae fusion de Diana King : « Shy Guy ». La petite dernière de la bande, pourrait sur le papier, faire pale figure face à ces eux ogresses. Mais détrompez-vous, Sonia est une warrior. C’est avec passion et aisance qu’elle a repris lors des auditions à l’aveugle : « Ain’t no Mountain High Enough » de Marvin Gaye & Tammi Terrell. Ensemble, elles vont interpréter un titre de la grande Whitney Houston : « I wanna dance with somebody ». Trois divas, trois femmes qui prennent du plaisir et qui donnent de la voix. Trois fois plus de doutes pour Amel Bent ? The Voice, les Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.