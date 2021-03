The Voice 2021 – Mano Cruz VS Marie chantent "Les histoires d'A" des Rita Mitsouko

Pour cette avant-dernière battle de la soirée, Florent Pagny a décidé de confronter deux bêtes de scène. Manon Cruz et Marie. On se souvient tous de Marie, lors des auditions à l’aveugle. Prise de panique, elle avait refusé de monter sur scène. Il avait fallu les mots justes de Florent Pagny pour qu’elle trouve le courage d’affronter les démons. Sur scène, Marie s’était transformée en une véritable show girl avec sa reprise de Miley Cyrus ; "Nothing breaks like a heart" et Florent Pagny, sur de son choix avait buzzé. Quant à Manon Cruz, sa reprise de « Alive » de Sia avait impressionné les coachs. Ce soir, pour leur battle, Florent Pagny a décidé de les confronter sur un titre des Rita Mitsouko : « les histoires d’A ». il parait qu’elles finissent mal en général. Mais pas pour tout le monde. La preuve. The Voice, les Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.