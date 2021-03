The Voice 2021 - Manon Cruz chante "Alive" de Sia

Pour cette dernière soirée des auditions à l’aveugle, Manon Cruz chante, sur la scène de The Voice, un titre de Sia : « Alive ». Manon chante depuis toute petite. Ses parents lui ont même installé un studio au fond du jardin pour qu’elle puisse pratiquer sa passion en toute liberté. Sachant qu’il est très compliqué de vivre de la musique, Manon se tourne vers son autre passion : les enfants. Pour gagner sa vie, elle fait du babysitting mais la jeune fille rêve de faire carrière. Aujourd’hui Manon se sent prête à participer à The Voice. Elle choisit d’interpréter une chanson qui lui tient à cœur : « Alive » de Sia, pour montrer qu’elle aussi est toujours debout ! Extrait de "The Voice", du 20 mars 2021. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1.