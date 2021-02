The Voice 2021 - Margaux chante "Résiste" de France Gall

En savoir plus sur Karine Ferri

A 20 ans, Margaux sait ce qu'elle veut : aider toutes les personnes qui en ont besoin. Dès l'âge de 16 ans, elle créait sa 1ère troupe associative avec laquelle elle fait, aujourd'hui encore, des concerts caritatifs. Pour Margaux, The Voice concrétise ce qu'elle veut faire dans la vie : pouvoir vivre de sa passion pour la musique tout en aidant les autres. La jeune fille veut que « sa voix serve ». - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 6 février 2021