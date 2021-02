The Voice 2021 - Marghe chante "Donne-moi ton cœur" de Louane

En savoir plus sur Karine Ferri

Margherita a 21 ans. Mais depuis toujours, ses proches l’appellent Marghe. Originaire de Madagascar, elle vit en France depuis 5 ans. Marghe regarde « The Voice » depuis le lancement du programme et a toujours dit à ses parents qu’un jour, elle serait sur cette scène avec tous les musiciens. Participer aux auditions à l’aveugle est donc un rêve qui se réalise. Ce soir, elle a décidé d’interpréter un titre de Louane : « Donne-moi ton cœur ». Un choix payant pour faire chavirer les coaches ? Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 13 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.