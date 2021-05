The Voice 2021 – Marghe chante "Don’t Start Now" de Dua Lipa (Cross Battles)

Originaire de Madagascar, Marghe réalise son rêve en participant à The Voice. Elle n’a cessé d’impressionner son coach Florent Pagny en dévoilant progressivement toutes les facettes de son talent. Pour les Cross Battles, Marghe réveille la showgirl qui sommeille en elle et nous embarque dans son interprétation de « Don’t Start Now » de Dua Lipa ! Extrait de The Voice, les Cross Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.