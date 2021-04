The Voice 2021 – Marghe chante "Nature boy" de Nat King Cole (KO)

Marghe est originaire de Madagascar. Depuis le début de l’aventure, ce petit bout de femme impressionne son coach. Ce soir, Marghe prend un risque certain en interprétant un titre très difficile de Nat King Cole : « Nature boy ». Un hommage à son beau-père disparu. Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.