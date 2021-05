The Voice 2021 – Marghe chante son titre original "Forget everything" (Finale)

Pour la première dans The Voice, les talents interprètent des titres de leur composition. Marghe interprète « Forget Everything », un titre qu’elle a écrit et composé. Extrait de The Voice, la finale, samedi 15 mai 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.