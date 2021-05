The Voice 2021 – Marghe chante "You are so beautiful" de Joe Cocker (Demi-finale)

Pour sa demi-finale, Marghe, talent de Florent Pagny, a décidé d’interpréter un titre de Joe Cocker « So beautiful ». Originaire de Madagascar, Marghe n’a cessé d’impressionner les coachs lors de ses apparitions. Une voix puissante qui se dévoile un peu plus chaque semaine ! Des atouts pour accéder à la finale, la semaine prochaine ? Extrait de The Voice, la demi-finale, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.