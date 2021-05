The Voice 2021 – Marghe et London Grammar chantent "Wasting my young years" (Finale)

Marghe en Duo avec le groupe London Grammar réunis pour un titre que les fans de The Voice connaissent bien : « Wasting my young years ». Un titre que Mika nous avait fait découvrir lors d’un duo entre Melissa Bon et Caroline Savoie il y a plusieurs saisons puis repris par Maëlle, la gagnante en 2018. Extrait de The Voice, la finale, samedi 15 mai 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.