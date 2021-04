The Voice 2021 – Marie chante "Heart of Glass" de Blondie (KO)

Marie est très émotive. On se souvient de son refus de l’obstacle lors des Auditions à l’aveugle. Ce soir, Marie va devoir puiser dans ses réserves pour franchir, une nouvelle fois, le cap de cet océan de panique. Elle a décidé d’interpréter un titre de Blondie : « Heart of glass ». Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.