The Voice 2021 - Marie chante "La fille du 14G" de Kristin Chenoweth

Pour cette dernière soirée des auditions à l'aveugle, Marie, chanteuse lyrique, monte sur la scène de The Voice pour interpréter le titre : « La fille du 14G » de Kristin Chenoweth. Une chanson anglosaxonne que notre talent a traduit spécialement pour The Voice. Parviendra-t-elle à faire se retourner les coachs Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine et Florent Pagny ? Extrait de "The Voice", du 20 mars 2021.