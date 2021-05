The Voice 2021 – Marie chante "What You Waiting For ?" de Gwen Stefani (Cross Battles)

Si Marie est toujours prise d’émotion avant de monter sur la scène de The Voice, elle parvient toujours à puiser en elle un courage et une énergie qui rendent ces performances mémorables. Le soir des Cross Battles, Marie ne déroge pas à la règle et fait littéralement le show en interprétant « What You Waiting For ? » de Gwen Stefani ! Extrait de The Voice, les Cross Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.