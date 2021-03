The Voice 2021 - Marvin chante "All in love is fair" de Stevie Wonder

Marvin chante ce soir, sur le plateau de The Voice, « All in love is fair » de Stevie Wonder. Marvin est un ancien rugbyman professionnel. Le jeune homme a toujours chanté, joué de la guitare et composé mais il gardait cette passion secrète. Pour lui, chanter signifie se mettre à nu. Aujourd'hui, le jeune homme a tout quitté pour se lancer dans la musique. Pour Marvin, The Voice est un gros challenge puisque ce soir, tout son entourage va découvrir qu'il est chanteur.