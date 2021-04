The Voice 2021 – Marvin VS Wahil chantent « L’envie d’aimer » de Daniel Lévi

Battle de voix soul dans l'équipe d'Amel Bent avec d'un côté Marvin, le rugbyman qui avait impressionné sa coach lors des auditions à l'aveugle avec un titre de Stevie Wonder « All in love is fair ». Et Wahil, le professeur des écoles qui s'occupe au quotidien d'enfants en situation de handicap. Son interprétation magistrale de « Georgia » de Ray Charles avait fait se retourner les quatre fauteuils. Ils vont devoir se départager sur un titre de la comédie musicale « les dix commandements », un titre de Daniel Lévi : « L'envie d'aimer ».