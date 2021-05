The Voice 2021 – Mentissa chante "Chandelier" de Sia (Cross Battles)

Depuis son arrivée dans The Voice, Mentissa fait sensation grâce à sa voix puissante et sa personnalité lumineuse. Elle fait preuve d’une humilité et d’une sincérité qui séduisent particulièrement Vianney. Ce soir Mentissa continue de nous provoquer des frissons avec sa reprise sans faille du tube « Chandelier » de Sia. Extrait de The Voice, les Cross Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.