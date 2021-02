The Voice 2021 – Mentissa chante "New Rules" de Dua Lipa

En savoir plus sur Karine Ferri

Mentissa aime le monde médiatique depuis toute petite. Elle a voulu être cheerleader ou danseuse et c’est lorsqu’elle découvre la série « Glee », à l’âge de 12 ans, qu’elle réalise qu’elle veut devenir chanteuse. Aujourd’hui, elle travaille dans l’aide à la clientèle en attendant que sa vie change pour de bon. Pour la jeune femme de 21 ans, The Voice est une chance. Et c’est avec son meilleur ami, Youssef Zaki qui participe également aux Auditions à l’aveugle, qu’elle saisit cette chance. Pour Mentissa, vivre cette expérience à 2 est une vraie force qui lui donne confiance en elle. - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 6 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.