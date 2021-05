The Voice 2021 – Mentissa chante "Pour ne pas vivre seul" de Dalida (Demi-finale)

Voix puissante, personnalité lumineuse et humilité, Mentissa est un talent hors pair de la team Vianney. Pour sa demi-finale, notre talent a décidé d’interpréter : Pour ne pas vivre seul de Dalida. Continuera-t-elle de nous provoquer des frissons ? La réponse, maintenant. Extrait de The Voice, la demi-finale, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.