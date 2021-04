The Voice 2021 – Mentissa chante "Un point c’est toi" de Zazie (KO)

En savoir plus sur Zazie

« Mentissa est l’un des meilleurs talents de la saison ». Cette phrase, c’est Vianney qui la prononce avant même son passage sur le plateau de KO. Gracieuse, radieuse, Mentissa illumine tout sur son passage. Pour son KO, Mentissa a décidé de faire entendre sa voix sur un titre en français. Un titre d’un des coachs emblématiques de The Voice, Zazie : « Un point c’est tout ». Avec un enjeu : réussir LA note, demandée par Vianney. Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.