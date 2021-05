The Voice 2021 – Mentissa chante "We are the world" de Michael Jackson (Finale)

Mentissa a gagné la semaine dernière sa place en finale avec un choix de titre très personnel : « pour ne pas vivre seul ». Un titre méconnu de Dalida qui a ému tout le plateau. Cette semaine, notre talent à la voix puissante et la personnalité lumineuse a décidé d’interpréter : « We are the world » de Michael Jackson. Un hymne au partage et à la générosité ! Mentissa sera-t-elle sacrée The Voice 2021 par le public ? Extrait de The Voice, la finale, samedi 15 mai 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.