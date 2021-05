The Voice 2021 – Mentissa et Grand Corps Malade chantent "Derrière le brouillard" (Finale)

Pour son duo, Mentissa, le talent de la Team Vianney va partager l’affiche avec Grand Corps Malade. Ensemble, ils vont interpréter « Derrière le brouillard ». Mentissa sera-t-elle sacrée The Voice 2021 par le public ? Extrait de The Voice, la finale, samedi 15 mai 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.