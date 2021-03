The Voice 2021 – Exclu : la battle de Mentissa et Stellia Koumba - FREEDOM de Beyoncé

Première battle en exclu de la saison de The Oice 2021, celle de Mentissa et Stellia Koumba dans l'équipe de Vianney. Deux tigresses qui interprètent un titre de Beyoncé : Freedom. The Voice, les Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.