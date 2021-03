The Voice 2021 – Mentissa VS Stellia Koumba chantent "Freedom" de Beyoncé

Pour cette nouvelle battle de la soirée, Vianney a décidé d’opposer deux talents incroyables : Mentissa, une jeune belge de 21 ans qui avait subjuguée les coachs avec sa reprise de Dua Lipa : « New Rules ». « Extraordinaire », « solaire », « émouvante », les jurés n’ont pas tari d’éloges sur sa performance. Face à elle, Stellia Koumba. Originaire du Gabon, notre talent avait ému Marc Lavoine et Vianney avec sa reprise de Jacques Brel « « La quête ». Ensemble, après un coaching personnalisé avec Véronique Samson, nos tigresses interprètent « Freedom » de Beyoncé. Quel talent réussira à séduire Vianney, leur coach . The Voice, les Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.