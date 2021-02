The Voice 2021 - Metodi chante "Parle à ta tête" de Indila

En savoir plus sur Karine Ferri

Metodi a 24 ans. Il est d’origine tsigane et est né en Bulgarie. Abandonné à la naissance, lui et sa sœur jumelle ont été adoptés à l’âge de 4 ans par une famille française. Metodi est fier du chemin parcouru. Il sait que c’est grâce à l’amour de sa famille de cœur, qu’il peut aujourd’hui se présenter devant vous ce soir, sur la scène de The Voice. Il a décidé d’interpréter un titre d’Indila : « parle à ta tête » - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 13 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.