The Voice 2021 – Mylène Angels chante "Le France" de Michel Sardou

En savoir plus sur Karine Ferri

Sur la scène de The Voice, Mylène Angels interprète « Le France » de Michel Sardou. Mylène Angels est une maman de 41 ans inscrite à The Voice par son fils ! Originaire de Toulouse, cela fait 22 ans qu’elle chante et joue de l’accordéon dans des bals, thés dansants et autres événements privés. La crise de la COVID-19 ayant mis un frein brutal à son activité professionnelle, elle voit sa participation aux auditions à l’aveugle comme une lueur d’espoir. En reprenant la chanson « Le France » de Michel Sardou, elle espère offrir un beau moment de partage et surtout rendre son fils fier. Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 13 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.