The Voice 2021 - Nico Sarro chante "Who wants to live forever" de Queen

Nico Sarro interprète ce soir, sur la scène de The Voice, un titre de Queen « Who wants to live forever ». Notre talent est musicien, chanteur, auteur, compositeur et ingénieur du son. Le jeune homme a eu la chance de participer à l'album de Björk et de composer la BO de la série américaine « Heroes ». Seulement, Nico a toujours fait plein de choses intéressantes mais pas suffisantes pour vivre de sa passion. Ce soir, c'est « le musicien de l'ombre qui va se retrouver dans la lumière ». Nico pense à toutes ces années de galère et pour lui, The Voice peut être un vrai tournant . Extrait de "The Voice", du samedi 13 mars 2021