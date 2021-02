The Voice 2021 – Nicolas chante "Hors saison" de Francis Cabrel

En savoir plus sur Karine Ferri

Âgé aujourd’hui de 17 ans, Nicolas baigne dans la musique depuis son plus jeune âge, grâce à sa maman professeure de violon. A 5 ans, il décide d’apprendre le piano puis intègre un conservatoire de musique classique en Belgique. C’est quelques années plus tard, qu’il chante pour la 1ère fois en public. Pour ce grand timide qui ne se sépare jamais de son instrument, participer à The Voice est l’occasion de se lâcher, de dépasser ses limites et ses craintes. Pour son audition à l’aveugle, il interprète "Hors saison" de Francis Cabrel, accompagné de son fidèle piano. - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 6 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.