The Voice 2021 - Niki Black chante "Back to black" de Amy Winehouse

Niki Black interprète un des titres de Amy Winehouse: « Back to black». Ce talent est américain. Elle chante et joue du piano depuis l’âge de 5 ans. Elle étudie par la suite la musique à Los Angeles. Fan de la France, la jeune femme quitte tout il y a 5 mois, pour suivre un master d’histoire de l’art (son autre passion), à Paris. Ce soir, en participant à The Voice, Niki Black veut se faire connaître du public français - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 20 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.