The Voice 2021 – Niki Black chante "Bad Romance" de Lady Gaga (Cross Battles)

De l’aveu même d’Amel Bent, Niki Black est l’artiste la plus complète de son équipe. Il est vrai que ce talent venu tout droit des Etats-Unis, chante et joue du piano comme personne. Ce soir dans The Voice, Niki Black reprend à sa sauce « Bad Romance » de Lady Gaga et compte bien poursuivre son rêve français ! Extrait de The Voice, les Cross Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.