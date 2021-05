The Voice 2021 – Niki Black chante "Les portes du pénitencier" de Johnny Hallyday (Demi-finale)

Niki Black est la plus française de nos talents. Celle qui est arrivée en France pour suivre des cours d’histoire de l’art ne cesse d’impressionner sa coach. Pour sa demi-finale, Niki Black a décidé d’interpréter un titre de Johnny Hallyday : « Les portes du pénitencier ». Un choix judicieux pour accéder à la finale ? Extrait de The Voice, la demi-finale, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.