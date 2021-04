The Voice 2021 – Paul’O chante "Dis, quand reviendras-tu ?" de Barbara (KO)

Paul’O possède un univers spectaculaire, poétique et onirique porté par une voix exaltée. Ce soir, Paul’O va interpréter une chanson qu’il considère comme l’une des plus belles chansons du monde : « Dis, quand reviendras-tu ? de Barbara. Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.