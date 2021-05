The Voice 2021 – Paul’O chante "La Corrida" de Francis Cabrel (Cross Battles)

Chaque prestation de Paul’O est une invitation dans son univers. Porté par un charisme et un timbre rocailleux, il est un fervent défenseur de la chanson française et ses prestations n’ont pas manqué de marquer les esprits. Ce soir dans The Voice, Paul’O reprend « La Corrida », un titre engagé signé Francis Cabrel. Extrait de The Voice, les Cross Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.