The Voice 2021 – Pierre Karson chante "Hallelujah I Love Her So" de Ray Charles

En savoir plus sur Karine Ferri

Pour les auditions à l’aveugle, Pierre Karson reprend à sa sauce « Hallelujah I Love Her So », un classique signé Ray Chales. Pour l’accompagner sur scène, il est armé de son fidèle harmonica. Que vont penser les coachs de sa prestation ? Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 6 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1. - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 13 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.