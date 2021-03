The Voice 2021 - Positif à la COVID, Cyprien contraint de...

Testé positif à la COVID, Cyprien est dans l'obligation de faire son coaching en visio. Un apprentissage très particulier et frustrant quand, dans la salle de répétitions, il y a Amel Bent, Vitaa et Slimane. Une bonne raison de revenir en forme pour ces battles. The Voice, les Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.