The Voice 2021 – Pottok on the Sofa chante "Tout donner" de Maître Gims (KO)

Ils sont frère et sœurs, Ils forment le groupe Pottok on the Sofa. Pour leur KO, le trio a décidé d’interpréter un titre de Maître Gims : « Tout donner ». Une nouvelle facette de leur talent. Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.