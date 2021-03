The Voice 2021 – Pottok on the Sofa chante "When we were young" de Adele

Pottok on the Sofa chante ce soir, sur le plateau de The Voice, « When we were young » de Adele. Pottok on the Sofa c’est la réunion de deux sœurs et un frère musiciens. Ils ont toujours baigné dans la musique, grâce à leurs parents musiciens. Alex est auteur-compositeur et joue de la guitare et du piano, Sarah joue du violon et Alice des percussions. Leurs parcours musicaux ont été très différents mais se sont rejoints aujourd’hui pour former ce trio, avec comme force, les harmonies vocales. Pottok on the Sofa se produit sur des scènes dans le grand ouest et pour participer à the Voice, le trio vient pour la 1ère fois à Paris. Tous 3 espèrent propulser leur carrière. Extrait de "The Voice", tous les samedis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1